L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux. L'émission est présentée par Nicolas Jamain et compte sur les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Gilbert Brisbois Daniel Riolo Nicolas Jamain Carine Galli Jean-Louis Tourre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fête ses 20 ans avec de nouvelles émissions et des chroniqueurs prestigieuxL'émission de football L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Elle propose une programmation renouvelée avec Génération After de 20h00 à 22h00 animée par Nicolas Jamain et des chroniqueurs comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live de 20h00 à 23h00 est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec la participation d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des Coupes d'Europe. En fin de soirée, la version historique de l'After retrouve Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également les commandes les vendredis et samedis. L'émission promet des surprises pour cet anniversaire.

Read more »

After Foot fete ses 20 ans avec un programme de passionnes de footLe programme After Foot célèbre son 20e anniversaire avec des surprises, des chroniqueurs reconnus, des debates passiones et des invités de prestige alors que Sam Umtiti et Flo partagent leurs points de vue sur l Angleterre, les gardiens et l evolution du football

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans : les surprises et les débats attendusL'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison, et pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00, et les chroniqueurs qui ont grandis avec l'After, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, seront présents pour les débats et les invités prestigieux.

Read more »

[Podcasts] 'Il va falloir s'habituer à avoir un Dembélé moyen, à 50% de ses capacités en Bleus en le mettant à droite' pour Maxime Chanot... Un débat enflammé avec Kevin Diaz !L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération...

Read more »