L'After Foot fête ses 20 ans

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas célèbre son anniversaire avec des surprises et des invités prestigieux.

Ahmed Adala, journaliste tunisien, revient sur les dernières heures agitées autour de la sélection et le remplacement de Lamouchi par Renard. L'Argentine entre en lice aujourd'hui face à l'Algérie !

Jérôme Sillon décrit une ambiance de fête à Kansas City. Georges Quirino raconte l'ambiance autour de la sélection et la volonté de 'venger Maradona' ! L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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L'after Foot 20 Ans Émission Foot Sports

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