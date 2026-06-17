L'émission de foot After Foot célèbre ses 20 ans cette saison! Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football, qui suivent avec intérêt les débats et les invités prestigieux. Cette année, l'émission présente une nouvelle formule : les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

L' After Foot fête ses 20 ans avec pleins de surprises! Daniel Riolo rappelle que Kylian Mbappé a battu le record de Olivier Giroud , faisant comprendre que le jeune attaquant est indispensable pour les Bleus.

Florent Gautreau pense qu'Olivier Giroud peut être sublimé par des joueurs comme Martin Olise, tandis que Jean-Louis Tourre est épaté par la force mentale de Kylian Mbappé. Le parcours de Mbappé continue d'inspirer les passionnés de foot, qui suivent avec intérêt les débats et les invités de l'émission After Foot.

Cette année, l'émission célèbre ses 20 ans avec une nouvelle formule : les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. L'équipe du dimanche au jeudi est composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After les vendredis et samedis





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