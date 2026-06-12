L'After Foot fête ses 20 ans

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle émission, Génération After, et des surprises en stock. Les passionnés de foot peuvent s'attendre à des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00.

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

La folie Coupe du Monde envahit-elle déjà les Etats-Unis ? Avec Olivier Mazet, agent de basketteur dont Mohamed Diawara joueur des Knicks... l'équipe qui fait rêver New York. L'avis de Walid Acherchour : 'Mbappé peut tuer le jeu du foot de sélection en gagnant la Coupe du Monde... Mais il joue gros s'il rate son mondial !





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