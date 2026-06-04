L'After Foot célèbre son 20e anniversaire avec des émissions spéciales et des invités prestigieux. Les chroniqueurs de l'émission discutent des dernières actualités du football et analysent les résultats des matchs.

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent des émissions spéciales pour célébrer ce joli anniversaire.

Les chroniqueurs de l'émission, qui ont grandi avec l'After, sont à l'affiche pour débattre et discuter des dernières actualités du football. Les soirs de match, l'After Live s'installe pour analyser les résultats et les performances des équipes. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre sont à la tête de cette émission qui se déroule de 20h00 à 23h00. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'After Foot est une émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, et elle fête ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'after Foot 20 Ans Émissions Spéciales Invités Prestigieux Football Chroniqueurs Résultats Des Matchs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Si les Spurs sont les favoris des bookmakers, les Knicks ont les faveurs de Charles BarkleySi les Spurs abordent la finale NBA avec le statut de favori, Charles Barkley ne l'entend pas ainsi. Et voit clairement les Knicks triompher.

Read more »

Meilleurs moments de 'Top Chef' : les séquences mémorables, les jurés, les concurrents et les coulissesCette sélection des meilleurs moments de 'Top Chef' permet de retrouver les séquences les plus mémorables du concours, avec un focus sur les respect des produits, la précision des cuissons, l'audace des accords et la beauté des dressages. Les jurés et les concurrents sont mis en valeur, ainsi que la personnalité des sympathiques concurrents et les coulisses de la compétition culinaire.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les fans de footL'After Foot, émission de référence des fans de football, fête ses 20 ans cette saison. Pour célébrer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les passionnés de foot. La soirée commence avec 'Génération After', présentée par Nicolas Jamain, et se poursuit avec l'After Live les soirs de match. La deuxième partie de soirée est consacrée à la version originale de l'After, animée par des experts du monde du foot. Carine Galli fait son retour pour présenter l'émission les vendredis et samedis. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable des fans de football !

Read more »

Les maladies et les dégâts causés par les champignons sur les tilleulsLes tilleuls sont souvent attaqués par des champignons qui peuvent causer des dommages importants. Il est essentiel de comprendre les causes et les symptômes de ces maladies pour prendre les mesures appropriées pour sauver votre arbre.

Read more »