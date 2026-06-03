L'After Foot fête ses 20 ans

L'émission After Foot célèbre son anniversaire avec des surprises et des invités prestigieux.

L' émission After Foot fête ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent des surprises. La soirée commence avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Elton pense que la nomination de Genesio n'est pas anodine, car c'est un entraîneur de Ligue 1 courtisé en Premier League.

Maxime Chanot a des doutes sur Pantaloni s'il est choisi pour succéder à Sage. Maxime comprend tout à fait la décision de Pierre Sage, en raison de l'aspect financier. Pour Florian, supporter de l'OM, la nomination de Genesio symbolise un déclassement. Elton et Maxime rappellent l'échec du projet précédent.

Les infos mercato du jour sont également présentées. L'After Foot est une émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Elle est diffusée chaque soir, avec des débats et des invités prestigieux





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