L'After Foot célèbre son anniversaire avec de nouvelles émissions et des invités prestigieux. Cette saison, l'émission fête ses 20 ans avec de nombreuses surprises.

L'After Foot fête ses 20 ans avec de nouvelles émissions et des invités prestigieux. Cette saison, l'émission célèbre son anniversaire avec de nombreuses surprises. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas et fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises





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L'after Foot 20 Ans Émissions Invités Prestigieux

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