L'After Foot fête ses 20 ans

L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec des surprises, des invités prestigieux et des débats animés.

L’ After Foot , l’ émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous r\u00e9servent pleins de surprises !

Pour d\u00e9marrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "G\u00e9ration After", de 20h00 \u00e0 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s\u00eat Wish de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, J\u00e9r\u00f4me Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou d\u00e snifflet final du match) \u00e0 minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis





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