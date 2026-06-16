L'After Foot fête 20 ans de débats passionnés

Célébration des 20 ans de l'émission phare du football, avec une nouvelle grille, des chroniqueurs rajeunis et des surprises pour les auditeurs.

Pour ses 20 ans, l' After Foot se renouvelle avec une grille riche et des visages familiers. L'émission qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas propose désormais plusieurs formats : Génération After de 20h à 22h, animé par Nicolas Jamain avec une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés avec des débats et des invités de prestige. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, présenté par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. Pour les Coupes d'Europe, des anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, la version originelle et historique de l'After est de retour du dimanche au jeudi avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son grand retour et prend les commandes les vendredis et samedis. Les premières émissions de la saison ont déjà donné le ton.

Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots en dénonçant l'hypocrisie entourant Gianni Infantino, le président de la FIFA. Jean-Louis Tourre a quant à lui souligné la détermination des Lions du Sénégal après leur conférence de presse. Dans un autre registre, Gilbert Brisbois et Florent Gautreau ont raconté leur visite des locaux de la NBA, une expérience qui a inspiré des débats animés, d'autant que Daniel, absent, n'a pas hésité à les taquiner.

Florent a également pointé les incertitudes autour de plusieurs joueurs de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, tandis que Daniel a rappelé que le tournoi a toujours révélé des talents inattendus. Cette saison anniversaire promet donc des débats passionnés et une analyse sans concession, fidèle à l'esprit de l'émission qui a marqué le monde du football radiophonique depuis deux décennies.

L'After Foot, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de football, avec des chroniqueurs qui n'ont pas peur de bousculer les idées reçues. Les nouveaux formats, comme Génération After, permettent de rajeunir l'audience tout en conservant l'ADN de l'émission : la liberté de ton et la passion du jeu. Les soirs de match, l'After Live offre une analyse à chaud avec les consultants de prestige, tandis que la version historique maintient la tradition des grands débats de fond.

L'équipe s'agrandit et se diversifie, avec des profils variés allant des journalistes aux anciens joueurs, en passant par des spécialistes du football international. Chaque émission est l'occasion de décortiquer l'actualité du foot, que ce soit les polémiques, les performances des équipes ou les coulisses du monde sportif.

Les auditeurs peuvent s'attendre à des moments forts, comme les interventions de Daniel Riolo, connu pour ses critiques acerbes et ses analyses tranchées, ou celles de Gilbert Brisbois, qui apporte une touche d'humour et de légèreté. Florent Gautreau, avec sa connaissance approfondie du football européen, enrichit les débats, tandis que Jean-Louis Tourre, spécialiste du football africain, offre une perspective unique sur les sélections du continent.

La présence de Carine Galli, figure emblématique du sport féminin, ajoute une voix importante dans le paysage radiophonique. En somme, cette 20e saison de l'After Foot s'annonce comme la plus riche et la plus excitante, avec une programmation qui allie tradition et innovation. Les fans de la première heure retrouveront l'esprit qui a fait le succès de l'émission, tandis que les nouveaux auditeurs découvriront un show dynamique et sans compromis. Rendez-vous chaque soir sur les ondes pour vivre le foot autrement





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