L'After Foot entame sa 20e saison avec une nouvelle formule

L'émission de football la plus puissante de France, l'After Foot, célèbre sa 20e saison avec des nouveautés, une équipe élargie et des rendez-vous interactifs.

Après 19 saisons de succès, l' émission de football la plus influente de France, l' After Foot , s'apprête à entamer sa 20e saison avec une formule renouvelée et une équipe toujours plus dynamique.

Diffusée de 20h à minuit, cette émission culte de RMC Sport a su conquérir un public fidèle grâce à ses débats passionnés, ses analyses pointues et son ton sans compromis. Pour cette saison anniversaire, les auditeurs peuvent s'attendre à de nombreuses surprises, notamment une programmation repensée et des nouvelles voix qui viennent enrichir l'équipe historique. La première partie de soirée, de 20h à 22h, sera animée par Nicolas Jamain avec Génération After les soirs sans match.

Cette nouvelle formule met en avant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, comme Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Ils débattent de l'actualité footballistique et reçoivent des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, permettant aux auditeurs de vibrer en direct sur les grandes compétitions comme la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Ligue 2, l'Europa League et les matches de l'Équipe de France. Les consultants de renom tels que Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe pour les soirées européennes, apportant leur expertise et leurs anecdotes.

En deuxième partie de soirée, de 22h ou 23h à minuit, place à la version historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, rejoints par Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis. Cette saison marque également l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus de cinquante dates programmées autour des meilleurs matches.

Les auditeurs pourront débattre en direct avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit, créant une véritable communauté interactive. Les fans peuvent participer via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube, rendant chaque émission unique et participative. L'After Foot continue de se réinventer tout en restant fidèle à son ADN : dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

Avec cette 20e saison, l'émission promet des débats enflammés, des analyses sans concession et une proximité avec son public. Que ce soit pour les passionnés de football ou les simples curieux, l'After Foot reste un rendez-vous incontournable de la soirée radiophonique en France. Ne manquez pas le lancement de cette saison exceptionnelle, riche en émotions et en surprises





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Football Radio After Foot 20E Saison Émission

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