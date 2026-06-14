L'After Foot entame sa 19e saison avec des nouveautés et fête ses 20 ans

L'émission phare de RMC, l'After Foot, débute sa 19e saison avec une formule enrichie : nouveaux chroniqueurs, segments inédits et une libre-antenne élargie pour célébrer ses 20 ans.

L'émission phare de RMC , l' After Foot , qui donne la parole aux passionnés de football depuis près de deux décennies, entame sa 19e saison avec un vent de fraîcheur et de nombreuses surprises.

Connue pour son slogan évocateur, elle propose chaque soir de 20h à minuit des débats animés, des analyses pointues et une interaction directe avec les auditeurs. Cette année marque également le 20e anniversaire de l'émission, une occasion spéciale que l'équipe prépare avec des événements inédits. Dès 20h, les soirées sans match sont orchestrées par Nicolas Jamain avec le programme Génération After, de 20h à 22h.

Ce segment met en avant de jeunes chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Les débats sont passionnés et les invités prestigieux. Les soirs de matchs, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, permettant aux auditeurs de vibrer au rythme des grandes compétitions : Ligue des Champions, Europa League, Ligue 1, Ligue 2, et les coupes nationales.

Des consultants de renom comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'analyse les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h ou 23h à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. C'est le rendez-vous incontournable des puristes, où les débats sont sans filtre et les avis tranchés. Le samedi, Thibaut Giangrande prend les rênes avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre commente en direct du stade l'affiche principale de Ligue 1 aux côtés de Kevin Diaz. Une innovation majeure cette saison est l'expansion de la libre-antenne de l'After : plus d'une cinquantaine de dates sont prévues autour des meilleurs matchs, permettant aux auditeurs de débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. L'émission est également interactive via le 3216, les réseaux sociaux et le chat YouTube.

Avec cette programmation riche et variée, l'After Foot confirme sa place d'émission de football la plus puissante de France, alliant expertise, passion et proximité avec son public





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