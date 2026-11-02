L'After Foot du 2 novembre : Griezmann, Mbappé et l'OM décryptés

Analyse des débats de L'After Foot le 02/11 sur les choix de Griezmann, la position de Mbappé en équipe de France et la performance de l'Olympique de Marseille.

La soirée du 02/11 a été marquée par des discussions intenses autour des figures centrales du football français. Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre ont exprimé leur incompréhension face à la décision d' Antoine Griezmann de tourner le dos au public français. Cette prise de position suscite des interrogations quant aux motivations profondes de l'intéressé.

Griezmann face au public français

Daniel Riolo ne comprend pas le choix d'Antoine Griezmann de tourner le dos au public français. Cette réaction s'explique par une volonté de se protéger des polémiques qui entourent souvent le joueur. Jean-Louis Tourre suggère que cette attitude est liée à la difficulté pour Antoine Griezmann de vivre bien le fait d'être au centre de controverses médiatiques.

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Le ton donné par ces deux chroniqueurs établit un climat de réflexion critique dès le début de l'émission. La gestion de l'image publique d'Antoine Griezmann apparaît comme un sujet sensible nécessitant une analyse nuancée.

Mbappé et le poste de numéro neuf

Après une prestation remarquée ce week-end avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait l'objet de nouvelles projections tactiques. Daniel Riolo et Florent Gautreau imaginent un retour de Kylian Mbappé au poste de numéro neuf en équipe de France. Cette hypothèse repose sur une évaluation technique précise de ses capacités offensives.

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Daniel Riolo souligne spécifiquement la force mentale hors norme de Kylian Mbappé. Cet attribut psychologique est considéré comme un atout majeur pour occuper un rôle aussi central dans le collectif national. La discussion met en lumière les potentielles évolutions stratégiques de l'entraîneur de l'équipe de France.

Analyse du derby Lille et Lens

La couverture du derby opposant le LOSC Lille à RC Lens a également alimenté les débats. Jean-Louis Tourre, présent lors de ce match crucial, n'a pas vu deux équipes de niveau Ligue des Champions. Son observation directe remet en question la qualité perçue de cette confrontation régionale.

Daniel Riolo trouve que le Racing Club de Lens est mal payé jusqu'à présent en Ligue des Champions. Ce constat attire l'attention sur la performance européenne des clubs français et leur valorisation sportive. Ces commentaires reflètent une vision exigeante du haut niveau compétitif.

Situation de l'Olympique de Marseille

Malgré quatre victoires consécutives en Ligue 1, l'Olympique de Marseille suscite encore des réserves chez certains analystes. Daniel Riolo n'est pas complètement rassuré par la forme actuelle de l'Olympique de Marseille. Il maintient une prudence face à la régularité affichée par l'équipe marseillaise.

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Florent Gautreau estime que l'Olympique de Marseille est à sa place entre la cinquième et la septième place du classement. Cette position intermédiaire semble correspondre à la réalité sportive observée cette saison. Les opinions divergentes illustrent la complexité de l'évaluation des performances sportives.