L'After Foot discute des choix de Deschamps et des objectifs des clubs et sélections

Dans son émission, L'After Foot a exploré différentes thématiques footballistiques, des sélections nationales aux clubs, en passant par des analyses de joueurs et des stratégies d'entraînement.

L'émission L'After Foot, qui célèbre cette saison ses 20 ans, a été le cadre de discussions animées sur les choix de Didier Deschamps concernant les joueurs Kylian Mbappé et Rayan Cherki .

L'ancien footballeur Younes Belhanda a exprimé son opinion, estimant que le sélectionneur national éviterait probablement de les associer en attaque pour préserver l'équilibre de l'équipe de France. Ce débat s'inscrit dans le contexte des préparatifs pour les prochaines échéances internationales. Parallèlement, l'émission a abordé la question du poste de latéral droit pour les Bleus, en mettant en lumière le duel entre Warren Zaïre-Emery et Jules Koundé, deux profils aux caractéristiques différentes, soulignant ainsi la richesse des options disponibles pour Deschamps.

L'émission a également donné la parole à des chroniqueurs comme Elton Mokolo, qui a insisté sur la nécessité pour l'Olympique Lyonnais de viser le podium la saison prochaine, ainsi que sur l'importance de conserver Corentin Tolisso. Sur la scène internationale, Younes Belhanda s'est montré optimiste quant aux chances du Maroc lors de la prochaine Coupe du Monde, estimant que les Lions de l'Atlas doivent avoir pour ambition de terminer devant le Brésil dans leur phase de groupes.

Ces analyses reflètent la diversité des sujets traités par L'After Foot, qui demeure une référence pour les débats footballistiques en France





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'after Foot Didier Deschamps Kylian Mbappé Rayan Cherki Warren Zaïre-Emery Jules Koundé Olympique Lyonnais Corentin Tolisso Maroc Coupe Du Monde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion

Read more »

Italie : quatre ouvriers agricoles pakistanais tués dans un incendie criminel, leurs corps retrouvés dans un fourgonDeux ressortissants pakistanais ont été interpellés après la découverte de quatre corps dans un fourgon incendié en Calabre, sur fond de tensions persistantes dans le secteur agricole

Read more »

« On peut aussi avoir une dépression dans le foot », confie Ibrahima KonatéIbrahima Konaté a parlé à cœur ouvert de la saison extrêmement éprouvante qu'il vient de vivre, marquée par plusieurs drames personnels

Read more »

Michèle Laroque et Oriane Deschamps, un duo mère-fille complice dans les tribunes de Roland-GarrosLes deux femmes se sont prêtées avec aisance au jeu des photographes.

Read more »