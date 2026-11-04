L'After Foot dévoile sa grille des programmes et ses nouvelles équipes pour la saison

Découvrez la composition exacte des équipes de L'After Foot, les horaires précis et les invités spéciaux comme Emmanuel Petit pour les Coupes d'Europe cette saison.

La programmation de l'émission radiophonique emblématique L'After Foot a été structurée pour offrir une couverture complète du football, avec des créneaux horaires distincts et des équipes spécifiques pour chaque moment de la soirée. Nicolas Jamain assure la direction de la première partie de la diffusion, qui s'étend de 20h00 à 22h00, marquant le début officiel des débats sur le monde du sport.

La nouvelle génération aux commandes de 20h00

Cette émission intitulée Génération After est animée par Nicolas Jamain et rassemble un panel de chroniqueurs qui ont grandi avec la culture de l'After. La liste inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, formant une équipe dédiée aux débats passionnés et aux décryptages approfondis.

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Les soirs de match, ce format initial cède la place à After Live, qui s'étend de 20h00 à 23h00. Cette version est incarnée à tour de rôle par trois animateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une continuité dans l'animation pendant les événements sportifs majeurs.

Renforts prestigieux pour les Coupes d'Europe

Pour les soirées européennes, le dispositif After Live est renforcé par la présence de figures sportives reconnues. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour apporter leur expertise technique et leur vision du jeu lors des matchs de Coupe d'Europe, ajoutant une dimension analytique supplémentaire aux débats.

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L'équipe historique et les changements du week-end

En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, l'émission revient à sa version originelle et historique. Cette tranche horaire est autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi, conservant l'ADN traditionnel du programme.

Une modification notable intervient pour les fins de semaine : Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette attribution spécifique des rôles permet de diversifier les voix et les styles d'animation tout au long de la semaine, répondant aux attentes variées des auditeurs selon les jours.

Une identité forte pour le débat sportif

L'After Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette mission centrale guide l'ensemble des interventions, des chroniques aux interviews, visant à capturer l'essence des discussions qui animent les supporters et les professionnels du football français.