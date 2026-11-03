L'After Foot dévoile sa grille des programmes et ses chroniqueurs pour la nouvelle saison

Découvrez la structure complète de L'After Foot avec les horaires, les animateurs comme Nicolas Jamain et Gilbert Brisbois, et les invités spéciaux pour cette saison sportive.

L'émission emblématique L'After Foot a officialisé sa programmation détaillée pour la saison à venir, garantissant une couverture continue du football sur plusieurs créneaux horaires. Cette structure rigoureuse vise à satisfaire l'audience fidèle en alternant analyses approfondies et débats passionnés autour de l'actualité sportive.

La trame horaire structurée par créneau

Le dispositif s'articule autour de trois blocs distincts qui s'étendent de vingt heures à minuit chaque soir. La première partie de soirée, s'étendant de vingt heures à vingt-deux heures, est entièrement dédiée à Génération After. Ce segment est animé par Nicolas Jamain qui guide les échanges entre une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la marque de fabrique de l'émission. Les noms de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo figurent au générique de ce programme axé sur les débats et les décryptages.

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Pour les soirs où un match de football se déroule, le format évolue vers After Live. Cette version spéciale occupe la plage horaire de vingt heures à vingt-trois heures. Elle est incarnée à tour de rôle par trois figures majeures : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette flexibilité permet d'adapter le ton et le contenu aux événements sportifs en cours, offrant une réactivité immédiate aux résultats et aux performances des équipes.

Les renforts prestigieux pour les Coupes d'Europe

La dimension internationale du football trouve une place de choix dans la stratégie éditoriale de L'After Foot lors des evenings européens. Pour ces occasions particulières, le dispositif est considérablement renforcé par l'arrivée de personnalités sportives de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent ainsi l'équipe pour apporter leur expertise technique et leur vision du jeu lors des matchs de Coupe d'Europe.

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Cette présence d'anciens internationaux et d'experts reconnus apporte une crédibilité supplémentaire aux analyses proposées. Leur participation transforme les soirs de compétition continentale en moments privilégiés pour les amateurs de sport, permettant de croiser les regards entre la génération actuelle des chroniqueurs et les légendes du passé. Ces interventions viennent compléter le travail des animateurs réguliers sans perturber la fluidité de la programmation.

Le noyau historique et la relève générationnelle

La deuxième partie de soirée, allant de vingt-deux heures ou du coup de sifflet final jusqu'à minuit, conserve la version originelle et historique de L'After Foot. Ce pilier central est assuré par un collectif stable composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette équipe assure la continuité éditoriale du dimanche au jeudi, maintenant le style unique qui a fait la renommée de l'émission depuis sa création.

Une évolution notable intervient cependant pour les fins de semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission durant les vendredi et samedi soirs. Cette attribution spécifique montre une volonté de diversifier les voix tout en conservant la structure fondamentale du plateau. Le passage de relais ou la co-animation avec les membres historiques permet d'offrir une perspective fraîche tout en respectant l'ADN du programme.

La mission éditoriale de dire l'indiscutable

L'After Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette ambition éditoriale guide chaque intervention, chaque débat et chaque analyse proposée sur les ondes. Les chroniqueurs ne se contentent pas de relater les faits, ils les interprètent, les critiquent et les contextualisent avec un humour et une franchise caractéristiques.

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Cette approche directe crée un lien fort avec l'auditoire qui reconnaît dans ces propos une reflection de ses propres opinions. La diversité des profils, allant des jeunes chroniqueurs formés à l'école de l'After aux anciens joueurs comme Emmanuel Petit, garantit une pluralité de points de vue. Chaque créneau horaire répond ainsi à une attente précise du public, qu'il s'agisse de suivi en direct ou d'analyse post-match approfondie.