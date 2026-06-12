L'After Foot : Débats sur le Canada, Deschamps et Mbappé lors de la célébration des 20 ans de l'émission

L'émission After Foot, qui fête ses vingt ans, propose une analyse du match du Canada et des discussions tactiques sur l'équipe de France, ainsi qu'un débat sur le leadership de Kylian Mbappé.

Dans l'émission After Foot , les débats font rage autour de la performance du Canada lors d'un match récent. L'équipe n'a pas remporté la victoire, mais elle a néanmoins laissé une impression positive à Daniel.

Cependant, Flo souligne que les Canadiens ont commis trop d'erreurs techniques. Un point de divergence émerge également entre Kevin et Daniel concernant les gains de temps considérés comme avantageux pour l'équipe.

Par ailleurs, l'After Foot célèbre ses vingt ans cette saison. Pour marquer cet anniversaire, l'émission, connue pour dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, réserve de nombreuses surprises à ses auditeurs. La programmation est riche et variée. Chaque soir, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After, une émission qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous est dédié aux passionnés de foot, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend place de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des personnalités comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, est diffusée du dimanche au jeudi. Enfin, Carine Galli, qui fait son retour, anime l'émission les vendredis et samedis. Flo Gautreau exprime sa conviction que le sélectionneur Didier Deschamps finira par revenir à une disposition en 4-3-3.

Daniel, quant à lui, s'interroge sur la pertinence de militer pour une attaque à quatre joueurs, estimant que cela peut déséquilibrer le jeu. Dans un autre registre, Ousmane Dembélé a pris la défense de son coéquipier Kylian Mbappé, rappelant l'amitié qui les lie. Daniel évoque également cette proximité, tandis que Flo considère que Mbappé surjoue un peu trop son rôle de leader au sein de l'équipe





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Canada Deschamps Mbappé Dembélé 4-3-3 Attaque À 4 Pod Football Débats Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fête ses vingt ans avec une programmation ambitieuseL'émission culte de football L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire en proposant une structure renouvelée, alliant nostalgie, analyses en direct et débats passionnés.

Read more »

After Foot : Une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission phare du footL'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale marquée par de nouveaux formats, Génération After et des directs internationaux depuis New York, Toronto et Mexico. Retour sur une grille de programmes enrichie.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'émission de télévision française L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire cette saison avec des émissions spéciales et des surprises pour les fans de football. L'émission propose des débats animés et des invités prestigieux, ainsi que des émissions en direct les soirs de match. Les téléspectateurs peuvent également découvrir la version originelle et historique de l'After en deuxième partie de soirée, présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »