L'After Foot de RMC Sport fête ses 20 ans avec une grille repensée et des chroniqueurs historiques

Pour ses 20 ans, l'émission de football L'After Foot sur RMC Sport dévoile une nouvelle formule avec des soirées thématiques, des présentateurs historiques et des consultants prestigieux, le tout pour célébrer deux décennies de débats passionnés.

L'émission phare de RMC Sport , L'After Foot, célèbre cette saison son vingtième anniversaire, marquant deux décennies d'analyses et de débats passionnés sur le football. Pour cet événement, l'animateur historique Gilbert Brisbois , le débatteur Daniel Riolo et l'ensemble de la bande de chroniqueurs ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La grille des programmes a été repensée pour offrir une soirée footballistique complète et dynamique. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente 'Génération After', une émission rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous vise à explorer l'actualité du football à travers le prisme de la nouvelle génération, avec des invités prestigieux et des débats animés.

Les soirs de match, une émission spéciale, l'After Live, est diffusée de 20h00 à 23h00, présentée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette tranche offre une couverture en direct des rencontres, avec des analyses en temps réel. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour enrichir les discussions.

Par la suite, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, le public retrouve la version originelle et historique de l'After autour des figures emblématiques Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs.

Cette programmation variée et ambitieuse témoigne de l'adaptabilité et de la vitalité du programme après vingt ans d'existence, consolidant son statut de référence dans le paysage audiovisuel footballistique français





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