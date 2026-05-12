L'After Foot de RMC fête ses 20 ans : Deux décennies de passion et de débats

RMC célèbre les 20 ans de l'After Foot avec un nouveau dispositif incluant Génération After et l'After Live pour analyser le football sans tabou.

L' After Foot s'est imposé comme une institution véritablement incontournable dans le paysage médiatique sportif français. Depuis maintenant deux décennies, cette émission diffusée sur les ondes de RMC , la radio du sport, attire des millions d'auditeurs avides d'analyses sans concession et de débats passionnés.

En célébrant ses 20 ans cette saison, le programme ne se contente pas de regarder le passé avec nostalgie, mais s'inscrit dans une volonté de renouvellement constant tout en préservant l'essence même qui a fait son succès mondial : l'audace et la franchise. Le concept est simple mais redoutablement efficace : dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, brisant ainsi les codes du journalisme sportif traditionnel pour laisser place à une expression plus brute, plus libre et beaucoup plus authentique.

Cette approche unique a permis de créer un lien indéfectible avec le public, faisant de l'émission la référence absolue pour tous les fans de ballon rond qui cherchent une alternative aux analyses parfois trop lissées ou consensuelles des grands médias classiques. L'organisation de la grille horaire a été minutieusement repensée pour offrir une couverture complète, diversifiée et adaptée aux attentes des auditeurs modernes.

La soirée débute désormais avec Génération After, un créneau dédié de 20h00 à 22h00 placé sous la houlette de Nicolas Jamain. Cette émission se veut un pont entre les générations, mettant en avant des chroniqueurs talentueux qui ont littéralement grandi en écoutant l'After Foot. On y retrouve des visages et des voix désormais familiers et respectés comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

C'est un espace privilégié pour des débats dynamiques, des analyses fraîches et la réception d'invités de prestige. Cependant, les soirs de match, le dispositif s'adapte avec l'After Live, qui s'installe de 20h00 à 23h00. Ce segment est incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

L'intensité monte d'un cran lors des soirées prestigieuses de Coupes d'Europe, où le dispositif est considérablement renforcé par des figures emblématiques et des anciennes gloires du football français telles qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, apportant leur expertise technique et leur vécu exceptionnel du terrain pour décrypter les enjeux tactiques et psychologiques des plus grandes compétitions continentales. Le cœur battant de l'émission, sa version originelle et historique, continue de faire vibrer les auditeurs les plus fidèles en deuxième partie de soirée.

Du dimanche au jeudi, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final des rencontres) jusqu'à minuit, le public retrouve le quatuor emblématique composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. C'est ici que se jouent les analyses les plus tranchantes, les critiques les plus sévères et que les polémiques sont disséquées avec une précision chirurgicale.

Daniel Riolo, figure de proue et intellectuel du programme, continue d'imposer son style direct, ses opinions fortes et sa capacité à bousculer les idées reçues, faisant de ce créneau le rendez-vous indispensable pour comprendre les véritables coulisses du football professionnel. Pour compléter ce dispositif impressionnant, Carine Galli effectue un retour remarqué dans l'équipe en prenant les commandes de l'émission les vendredis et samedis, assurant ainsi une présence quotidienne et une continuité dans la qualité des échanges.

Pour marquer cet anniversaire historique des 20 ans, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande promettent une multitude de surprises tout au long de la saison. L'After Foot ne se contente pas de commenter le sport, il crée un événement social chaque soir, transformant la radio en un stade virtuel où chaque supporter peut se reconnaître, débattre et vibrer.

C'est cette capacité à fédérer les passions, tout en restant critique et indépendant, qui assure la pérennité de l'émission pour les années à venir





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