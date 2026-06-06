L'After Foot de RMC fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et des débats inédits

L'émission footballistique culte de RMC, l'After Foot, célèbre ses vingt ans cette saison. Découvrez sa grille revisitée, ses animateurs historiques et sa nouvelle génération de chroniqueurs pour des nuits de débats passionnés autour du ballon rond.

Chaque soir, les amateurs de football retrouvent l' After Foot , l'émission-show de RMC dédiée à l'analyse post-match, qui fête cette saison ses vingt ans d'existence et d'influence dans le paysage médiatique sportif français.

Pendant près de vingt ans, ce rendez-vous animé par des figures emblématiques comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau a su s'imposer comme la référence incontournable pour les fans qui souhaitent prolonger la passion du match au-delà du coup de sifflet final. L'émission propose un savant mélange de réactions à chaud des joueurs et entraîneurs, de conférences de presse décortiquées, mais aussi et surtout de débats vibrants entre supporters, experts et auditeurs.

Cette saison anniversaire est marquée par des surprises et une programmation spéciale pour célébrer deux décennies de francs-parlers et d'analyses sans concession. La grille des soirées s'articule autour de plusieurs émissions distinctes. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain pilote Génération After. Ce programme rassemble une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

L'objectif est de revisitater les sujets chauds du football avec un regard neuf, en invitant des personnalités du monde du ballon rond. Les soirs où un match est diffusé, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Cette édition prolongée bénéficie du renfort d'anciens joueurs et experts de haut niveau, notamment Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, particulièrement présents lors des soirées de Coupes d'Europe pour apporter leur vision tacticienne. En seconde partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin du match, la nocturbe historique de l'After investit les ondes jusqu'à minuit.

Du dimanche au jeudi, c'est le noyau dur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre qui assure le show. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, apportant son style et sa connivence avec l'équipe. Au delà du planning, l'esprit After reste le même : décortiquer l'actualité footballistique sous tous ses angles, des polémiques de terrain aux stratégies des clubs.

Les chroniqueurs n'hésitent pas à réagir aux infos marquantes du jour, qu'il s'agisse d'un geste technique controversé comme le coup de poing de Leao, d'un changement d'entraîneur comme le départ de Philippe Montanier, ou d'initiatives originales comme l'inscription de Camavinga à Harvard. Une émission reste également très attentive aux déclarations des personnalités, comme celle de Maxime concernant les sponsors des Bleus, illustrant la capacité de l'After à traiter des sujets qui dépassent le strict cadre sportif.

En somme, l'After Foot continue de jouer son rôle de miroir et de catalyseur des émotions du monde du football, fidèle à sa promesse de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, tout en se renouvelant pour fêter ses vingt ans avec une édition spéciale et des surprises promises par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande





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After Foot RMC Football Émission Radio 20 Ans

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