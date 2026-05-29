L'After Foot de RMC entame sa 19e saison avec une nouvelle formule

L'émission phare du football français, l'After Foot, revient pour une 19e saison avec des nouveautés : Génération After, After Live, et la libre-antenne. Retrouvez les chroniqueurs et les débats passionnés de 20h à minuit.

L' émission de radio la plus influente du football français, l' After Foot , s'apprête à vivre sa 19e saison sur RMC . Diffusée chaque soir de 20h à minuit, elle promet une programmation renouvelée tout en conservant son ADN : des débats sans filtre et une proximité avec les auditeurs.

Cette année marque également un tournant avec l'introduction de nouveaux formats et le retour de figures emblématiques. Le début de soirée est confié à Nicolas Jamain, qui pilote 'Génération After' les jours sans match, de 20h à 22h. Cette émission rassemble des chroniqueurs ayant grandi avec l'After, tels que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme : des débats passionnés et des invités prestigieux.

Les soirs de match, place à 'After Live' de 20h à 23h, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. Ce format couvre les grandes compétitions comme la Ligue des Champions, l'Europa League, la Ligue 1, la Ligue 2, l'Equipe de France et la Coupe de France. Pour renforcer l'analyse, des consultants de renom comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier interviennent lors des soirées européennes.

La deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, reste fidèle à la version historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis. Le samedi soir, Thibaut Giangrande orchestre l'émission avec Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre assure le direct depuis le stade de l'affiche principale de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz. Cette saison voit aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs. Les auditeurs peuvent débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Pour fêter ses 20 ans, l'équipe réserve de nombreuses surprises.

L'After Foot reste fidèle à sa devise : dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas





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L'After Foot de RMC Sport fête ses 20 ans avec une programmation spécialePour ses 20 ans, l'émission de football L'After Foot sur RMC Sport dévoile une grille de programmes étoffée, mêlant l'émission Génération After animée par Nicolas Jamain, l'After Live en soirée de match avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, et l'After historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. De nombreux anciens joueurs rejoignent l'aventure lors des Coupes d'Europe.

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