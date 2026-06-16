L'After Foot de retour pour sa 19ème saison avec une nouvelle équipe de chroniqueurs

L'émission de foot la plus influente en France, L'After Foot, revient pour une nouvelle saison avec une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les téléspectateurs pourront découvrir 'Génération After' les soirs sans match, et 'After Live' les soirs de match avec des invités prestigieux. L'émission célèbre également son 20ème anniversaire avec de nombreuses surprises.

L'émission la plus influente du monde du foot en France, 'L'After Foot', revient pour sa 19ème saison avec une nouvelle équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission.

'Génération After' sera diffusée les soirs sans match de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs tels que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Les soirs de match, l'émission 'After Live' sera diffusée de 20h à 23h, avec des invités prestigieux tels que Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier pour les soirées de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League.

La deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, sera animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette saison, l'émission célèbre son 20ème anniversaire avec de nombreuses surprises et l'éclosion de la libre-antenne de l'After. Les téléspectateurs pourront débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit, et écouter les réactions de Didier Deschamps et Désiré Doué au micro de Fabrice Hawkins





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