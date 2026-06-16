L'After Foot : Daniel Riolo dénonce l'hypocrisie autour d'Infantino et les débats sur les Bleus

Dans l'émission L'After Foot, Daniel Riolo critique l'hypocrisie vis-à-vis de Gianni Infantino, tandis que Jean-Louis Tourre analyse la conférence de presse du Sénégal. L'équipe évoque aussi les incertitudes autour des joueurs des Bleus et la visite des locaux de la NBA.

Dans l'émission L' After Foot du 15 juin, Daniel Riolo a lancé une charge virulente contre l'hypocrisie qui entoure le président de la FIFA, Gianni Infantino .

Selon lui, les critiques à l'égard d'Infantino sont souvent sélectives et masquent des intérêts personnels. Daniel n'a pas mâché ses mots, dénonçant un double discours chez ceux qui condamnent Infantino tout en profitant du système qu'il incarne. Il a rappelé les controverses autour de l'attribution des Coupes du Monde et les accusations de corruption qui planent sur la FIFA, tout en soulignant que beaucoup de ceux qui critiquent aujourd'hui étaient silencieux quand il s'agissait de défendre leurs propres positions.

Cette prise de position a relancé le débat au sein de l'émission, avec des avis partagés parmi les chroniqueurs. Certains ont apporté des nuances, estimant que la gouvernance du football mondial mérite une réforme profonde, mais que les attaques personnelles ne font pas avancer les choses. D'autres ont soutenu Daniel, estimant qu'il est temps de dire la vérité sur les compromissions qui gangrènent l'institution.

De son côté, Jean-Louis Tourre est revenu sur la conférence de presse du Sénégal, où les Lions ont affiché une détermination farouche avant leur entrée en lice dans la compétition. Il a mis en avant la déclaration du sélectionneur, qui a insisté sur la confiance et la cohésion du groupe. Jean-Louis a analysé les forces de l'équipe sénégalaise, notamment sa défense solide et son attaque rapide, tout en soulignant les doutes qui persistent sur la condition physique de certains cadres.

Il a également évoqué l'état d'esprit des joueurs, qui semblent prêts à en découdre avec n'importe quel adversaire. Cette analyse a été complétée par les commentaires de Gilbert Brisbois, qui a rappelé que le Sénégal a souvent été une équipe redoutable lors des grands rendez-vous, mais qu'il lui a parfois manqué un brin de chance pour aller au bout. Les chroniqueurs ont aussi discuté des chances du Sénégal dans un groupe relevé, et des clés pour réussir leur parcours.

Enfin, l'émission a également abordé la visite des locaux de la NBA, rapportée par Gilbert et Flo, qui ont raconté leur découverte de l'organisation américaine. Daniel, absent de cette visite, n'a pas manqué de critiquer ses collègues, les accusant d'être trop admiratifs face au modèle NBA. Il a estimé que le football a ses propres spécificités et ne doit pas chercher à copier aveuglément le basket américain.

Ce débat a ouvert une réflexion sur l'évolution du football et l'influence des sports américains. Par ailleurs, Flo a pointé les incertitudes autour de plusieurs joueurs des Bleus, notamment en attaque, où la forme de certains éléments reste préoccupante. Daniel a rappelé que la Coupe du Monde a toujours révélé des joueurs inattendus, et que les Bleus peuvent compter sur un réservoir de talents capable de faire la différence.

Ces échanges passionnés illustrent la richesse des débats dans L'After Foot, une émission qui célèbre ses 20 ans cette saison et qui continue d'alimenter la conversation sur le football sans langue de bois





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