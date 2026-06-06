L'After Foot célèbre ses 20 ans : une programmation spéciale et des surprises pour les fans de football

L'émission culte de RMC, After Foot, fête ses vingt ans avec une grille modifiée incluant Génération After, l'After Live et le retour de son format historique. Découvrez les présentateurs et chroniqueurs impliqués dans cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , référence incontournable pour les amateurs de football, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. À cette occasion, l'animateur emblématique Gilbert Brisbois , le chroniqueur Daniel Riolo et l'ensemble de leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs créneaux distincts. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce format rassemble une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, pour des débats et la réception d'invités prestigieux.

Lors des soirées de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de rencontres européennes, l'effectif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

La tranche historique et originelle de l'After,bianco de 22h00 à minuit (ou jusqu'à la fin des matchs), retrouve son ambiance légendaire du dimanche au jeudi autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, assure la présentation les vendredis et samedis soirs. Au-delà de ces éditions en direct, les auditeurs peuvent également écouter chaque jour le Best-of de l'After sur RMC, la radio du sport.

Depuis près de deux décennies, l'After Foot est considéré comme LE show de référence après les matchs, proposant une prolongation des rencontres à travers les réactions des acteurs, les conférences de presse et des débats animés impliquant supporters, experts et auditeurs. Les sujets d'actualité brûlants, comme le geste de Leao, le départ de l'entraîneur Philippe Montanier ou l'annonce du joueur Camavinga suivant une formation à Harvard, sont régulièrement analysés avec virulence et humour par les chroniqueurs Maxime et Flo.

Cette émission, qui se veut le reflet des pensées du monde footballistique souvent tues en public, continue de marquer le paysage médiatique du sport grâce à son ton unique et à sa capacité à rassembler une communauté fidèle de passionnés





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