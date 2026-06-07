L'After Foot célèbre ses 20 ans : une émission devenue institution dans le paysage footballistique français

Pour ses 20 ans, l'émission After Foot dévoile une programmation spéciale avec plusieurs tranches horaires et le retour de figures emblématiques. Génération After, After Live et la version historique animent les soirées, mêlant débats, invités prestigieux et analyses d'anciens joueurs.

L'émission After Foot , qui se fait l'écho des opinions souvent non-dites du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, des figures historiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe de chroniqueurs, ont concocté de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La programme soirée s'articule autour de plusieurs tranches horaires distinctes. En première partie, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il s'agit d'un rendez-vous dédié aux passionnés, avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux du monde du ballon rond.

Les soirs où des matchs sont diffusés, une émission spéciale called After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, animée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent compléter le dispositif et apporter leur expertise.

Ensuite, à partir de 22h00 - ou dès la fin du match retransmis - et jusqu'à minuit, le public retrouve la version originelle et historique de l'After. Cette tranche, diffusée du dimanche au jeudi, est présentée par le trio fondateur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, avec la participation de Jean-Louis Tourre.

Enfin, les vendredis et samedis, Carine Galli reprend les commandes de l'émission pour une version week-end, marquant son retour au sein de la bande Après ces deux décennies, l'After Foot continue d'incarner une parole libre et décomplexée sur le football, capitalisant sur son ethos de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cette longévité témoigne de son ancrage dans le paysage des média sportifs français, réussissant le pari de se renouveler tout en conservant son ADN initial, à travers des générations successives de chroniqueurs et d'animateurs.

La programmation spéciale pour les 20 ans promet donc de revisiter les moments forts de l'émission tout en invitant les auditeurs à découvrir ses nouvelles formules, entre analyses pointues, invités de marque et ton souvent impertinent qui a fait son succès. Chaque soirée propose ainsi une offre variée, allant des discussions générationnelles dans Génération After aux réactions à chaud lors de l'After Live, en passant par le débat historique qui a forgé la réputation du programme.

Cette organisation en plusieurs modules permet de toucher un large auditoire, des plus jeunes aux plus old, tout en maintenant un haut niveau d'expertise grâce à la présence d'anciens professionnels. L'émission demeure un pilier de la critique footballistique à la radio, et ses vingt ans sont l'occasion de reaffirmer son rôle de forum où se confrontent les points de vue, toujours avec Passion et without concession.

Sur le fond, cette célébration intervient alors que le journalisme sportif français évolue, confronté aux nouvelles formes de consommation de l'information et à la puissance des réseaux sociaux. After Foot parvient à s'adapter, notamment en intégrant des personnalités issues du web comme Walid Acherchour ou Kevin Diaz, tout en conservant ses circuits traditionnels. La longévité de l'émission est aussi un symbole de la santé du débat sportif à la française, où l'analyse et la controverse sont valorisées.

En somme, ce vingtième anniversaire est l'occasion de dresser un bilan et de projeter l'émission dans son troisième décennie, avec l'ambition de rester le rendez-vous incontournable de tous ceux pour qui le football est bien plus qu'un simple jeu





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