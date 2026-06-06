L'After Foot célèbre ses 20 ans et dévoile sa 19e saison

L'émission de football la plus écoutée de France, L'After Foot, fête ses vingt ans et lance sa 19e saison avec une programmation enrichie, de nouveaux animateurs et la création d'un format libre-antenne.

L' After Foot , l'émission emblématique qui exprime à haute voix ce que le milieu du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

Cette longue aventure radiophonique, diffusée de 20h à minuit, confirme son statut d'émission de football la plus influente en France. La programmation de cette 19e saison, qui marque également le début d'une nouvelle ère, s'articule autour de plusieurs formats distincts pour couvrir l'ensemble de l'actualité du ballon rond. En première partie de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain présente la nouvelle émission Génération After, conçue pour les soirées sans matchs.

Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui, pour des débats passionnés et la réception de nombreux invités. Les soirs de rencontre, l'After Live prend le relais de 20h à 23h pour suivre en direct les compétitions majeures : Coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Équipe de France et Coupe de France.

Des personnalités comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Ligue des Champions, d'Europa League et d'Europa Conférence League. La tranche historiquement connue, de 22h ou 23h à minuit, conserve son identité originelle autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, poursuivant la tradition du débat sans concession. Le samedi soir, Thibaut Giangrande reste aux commandes, entouré de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend le relais en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz. Cette saison innove également avec l'éclosion de la libre-antenne de l'After : plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des meilleurs matchs de la saison, permettant au public de venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit.

Par ailleurs, l'émission fête ses 20 ans et promet de nombreuses surprises orchestrées par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe. D'autres animateurs rejoignent la galaxie, comme Carine Galli qui fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis dans l'After Live. La composition des chroniqueurs évolue légèrement avec l'arrivée d'Elton Mokolo aux côtés de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun et Jennifer Mendelewitsch dans Génération After.

Le dispositif soirée de match reste inchangé avec une rotation entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assistés des experts Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour les coupes européennes. L'objectif demeure de offrir aux auditeurs une couverture exhaustive et passionnée de l'actualité footballistique, des analyses pointues et des prises de position qui font le succès de l'After depuis deux décennies





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After Foot Football Radio Programmation 20 Ans

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