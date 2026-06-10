L'émission sportive L'After Foot fête ses vingt ans avec une programmation spéciale. En parallèle, les débats portent sur la pression immense qui pèse sur l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps à l'approche de la Coupe du Monde.

L'After Foot, émission phare de la chaîne RMC, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence et de débats francs sur le monde du football. Pour marquer cet anniversaire, l'équipe emmenée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre, ainsi que tous leurs chroniqueurs, ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs tout au long de la saison.

La grille des programmes a été repensée pour l'occasion. En première partie de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain anime l'émission Génération After, réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs où des matchs sont diffusés, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Durant ces soirées européennes, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les débats. Ensuite, la programmation historique revient : de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, du dimanche au jeudi, l'After original réunit Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes les vendredis et samedis soirs.

Le programme se veut le rendez-vous incontournable des passionnés, avec des discussions passionnées et des invités prestigieux. Parallèlement à cette célébration, des discussions distinctes ont émergé au sein de l'équipe concernant l'équipe de France et ses perspectives au prochain Mondial.

Un intervenant, cité par l'émission, estime que tout autre résultat qu'une victoire finale serait un véritable échec pour le sélectionneur Didier Deschamps et surtout pour Kylian Mbappé, dont la popularité pourrait en pâtir au près du public français, au point d'évoquer un possible divorce avec les supporters. Ce point de vue radical intervient alors que la préparation des Bleus a semblé traverser des moments de doute, ce qui entamerait la confiance généralisée selon ce son de cloche.

Dans un autre registre, Didier Deschamps a lui-même accordé une interview au Guardian où il souligne un paradoxe : la reconnaissance internationale dont il jouit ne se retrouve pas dans la même mesure en France, son pays natal. Cette déclaration relance le débat sur le rapport complexe que les médias et le public français peuvent entretenir avec leur sélectionneur, double champion du monde en titre.

Ces thèmes, liés à la pression immense qui entoure les Bleus et à la perception de leur entraîneur, alimentent régulièrement les analyses de l'After Foot, devenant un élément central des conversations animées qui animent l'émission depuis deux décennies





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