L'After Foot célèbre ses 20 ans et analyse les choix de Deschamps

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot présente sa nouvelle grille avec Génération After et l'After Live avant de revenir sur les débats tactics autour de l'équipe de France, notamment les profils défensifs et le rôle d'Olise et Dembélé.

L'After Foot, l'émission phare de RMC dédiée au débat footballistique, célèbre cette saison ses 20 ans d'existence. À cette occasion, l'émission, qui se veut l'expression de l'opinion footballistique non filtrée, propose une programmation spéciale et des surprises tout au long de la saison.

La grille est structurée en plusieurs parties. En début de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain anime "Génération After", entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'"After Live" prend l'antenne de 20h à 23h, présenté alternativement par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de coupes d'Europe, des consultants prestigieux comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe. En seconde partie de soirée, à partir de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, l'émission historique retrouve ses racines avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes les vendredis et samedis soirs.

Au-delà de la célébration, les débats tactics sont vifs. Les chroniqueurs analysent ainsi les choix de Didier Deschamps pour la défense française. Kevin Diaz estime que le choix entre Jules Koundé et Jonathan Clauss dépend entièrement du profil de l'adversaire, n'excluant pas non plus la possibilité de titulariser Warren Zaïre-Emery. De son côté, Florent Gautreau estime que Lucas Digne devrait commencer à la place de Théo Hernandez.

Un consensus se dégage également autour du milieu de terrain : tous s'accordent à dire que Michael Olise est devenu totalement incontournable en équipe de France, au point d'être considéré comme un joueur indispensable. En revanche, le positionnement d'Ousmane Dembélé sur le terrain suscite des interrogations de la part de Jean-Louis Tourre, qui pointe une problématique tactique.

Plus globalement, Kevin Diaz et Florent Gautreau partagent le constat d'un déséquilibre structurel dans le système de jeu actuel des Bleus, reprochant une dépendance excessive au talent individuel plutôt qu'à une organisation collective claire. Chaque jour, les meilleurs moments de ces débats sont compilés dans le Best-of de l'After, disponible sur RMC, la radio du Sport, qui reste la référence pour les fans de football depuis près de deux décennies





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