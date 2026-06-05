L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale et des surprises

Pour ses 20 ans, l'émission de football L'After Foot innove avec une programmation élargie et le retour de Carine Galli. Découvrez les nouveaux rendez-vous, les chroniqueurs historiques et les invités prestigieux qui marqueront cette saison anniversaire.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreuses surprises.

La soirée débute avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football pour des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, avec à tour de rôle Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre aux commandes.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des anciens joueurs Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, place à l'After historique et originel autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son grand retour dans l'After en prenant la présentation de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison anniversaire promet de nombreux moments forts et des invités surprises pour célébrer deux décennies d'émissions dédiées au football avec franc-parler et passion





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