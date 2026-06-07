L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale

L'émission mythique de football fête son vingtième anniversaire avec une nouvelle programmation et des surprises.

L' After Foot , l'émission phare de RMC , souffle ses vingt bougies cette saison avec une programmation spéciale qui rend hommage à son histoire tout en ouvrant un nouveau chapitre.

Depuis 2004, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo animent des débats sans concession, devenus une référence pour tous les amateurs de football. Leur recette ? Une liberté de ton assumée, des chroniqueurs aux profils variés et une proximité rare avec les auditeurs. Pour ce vingtième anniversaire, l'équipe a préparé une série de surprises, dont une nouvelle formule qui alterne entre héritage et modernité.

La première partie de soirée, de 20 heures à 22 heures, est confiée à Nicolas Jamain avec Génération After. Cette émission met en avant une nouvelle vague de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, connu pour sa fougue, Kevin Diaz, fin tacticien, Jimmy Braun, spécialiste du football international, Jennifer Mendelewitsch, qui apporte un regard féminin souvent absent des débats, et Elton Mokolo, expert des jeunes talents.

Ensemble, ils abordent l'actualité du football avec l'énergie de leur génération, en invitant des personnalités du monde sportif et culturel. Ce format permet de renouveler le débat tout en restant fidèle à l'esprit critique qui a fait le succès de l'émission. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20 heures à 23 heures. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se succèdent au micro, entourés d'experts de renom.

Pour les rencontres de Ligue des Champions et d'Europa League, le dispositif s'enrichit de la présence d'Éric Di Meco, champion du monde 1998, Emmanuel Petit, également champion du monde, Jérôme Rothen, ancien international, et Lionel Charbonnier, champion du monde 1998 aussi. Leur expérience du haut niveau apporte une analyse précise des enjeux tactiques et émotionnels des matchs. Cette partie de l'émission est un rendez-vous incontournable pour les passionnés qui veulent vivre l'après-match avec des professionnels.

La deuxième partie de soirée, de 22 heures à minuit (ou dès le coup de sifflet final), est consacrée à la version originelle de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. C'est le cœur historique de l'émission, où les débats sont les plus vifs et les analyses les plus tranchées. Les vendredis et samedis, Carine Galli prend les commandes, apportant sa propre sensibilité.

Cette alternance permet de maintenir une dynamique tout au long de la semaine. Au-delà des changements de grille, cette saison anniversaire est marquée par des opérations spéciales : des émissions en public, des rencontres avec les auditeurs, et des invités exceptionnels qui ont marqué l'histoire du football.

L'After Foot reste plus que jamais le lieu où l'on dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, avec une sincérité et une passion qui n'ont pas faibli depuis vingt ans. Les auditeurs peuvent s'attendre à des moments de radio uniques, entre rires, controverses et émotions. Bon anniversaire à l'After Foot, et longue vie à cette émission qui a su traverser les époques sans perdre son âme





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