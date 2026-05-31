L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison riche en surprises

L'émission mythique de football fête son vingtième anniversaire avec une nouvelle formule : Génération After en première partie, After Live les soirs de match, et la version historique en deuxième partie. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe promettent des débats passionnés et des invités de prestige.

L' After Foot , l'émission culte qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent aux auditeurs une multitude de surprises et de nouveautés.

Le programme a été repensé pour offrir une expérience enrichie, mêlant nostalgie et innovation. Désormais, chaque soirée débute avec Génération After, de 20h00 à 22h00, animée par Nicolas Jamain. Cette première partie réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils apportent leur regard neuf et leur passion débordante, tout en conservant l'esprit contestataire et libre qui a fait le succès de l'After.

Les débats y sont vifs, les invités prestigieux, et l'ambiance électrique. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, où chaque opinion compte et où la controverse est reine. Les soirs de match, le dispositif s'adapte avec l'After Live, de 20h00 à 23h00, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette émission en direct permet de vivre les rencontres avec une intensité rare, grâce à des analyses pointues et des réactions à chaud.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, le plateau se renforce avec la présence d'anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Leurs expertises et leurs anecdotes ajoutent une dimension supplémentaire aux débats. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Les vendredis et samedis, c'est Carine Galli qui prend les commandes, apportant sa touche personnelle à cette institution radiophonique. Cette saison anniversaire est l'occasion de revenir sur vingt ans de moments forts, de polémiques et de fous rires. L'After Foot a su s'imposer comme une référence dans le paysage médiatique français, grâce à son ton sans concession et sa liberté de ton. Les auditeurs peuvent s'attendre à des émissions spéciales, des invités surprises et des rétrospectives émouvantes.

L'équipe, fidèle au poste, continue de faire vivre ce rendez-vous unique, où le football est abordé sous toutes ses coutures, avec passion et authenticité. Que vous soyez supporter du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille ou de n'importe quel club, l'After Foot reste le lieu où les débats les plus enflammés prennent vie, chaque soir, sur les ondes. Bon anniversaire à cette émission qui a marqué et marquera encore longtemps l'histoire de la radio sportive





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