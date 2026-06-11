L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison pleine de surprises

L'émission iconique de RMC 'L'After Foot' fête ses vingt ans cette saison. Au programme : une nouvelle grille, le retour de chroniqueurs emblématiques comme Carine Galli, et des formats spéciales pour cet anniversaire. Découvrez les nouveautés de cette vingtième saison.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le programme de cette saison anniversaire promet des moments forts, avec des retours sur les moments marquants des vingt dernières années dans le football, des analyses pointues et des invités de choix. Cette émission iconique du paysage audiovisuel français continue de se réinventer tout en gardant son esprit critique et décalé, offrant aux passionnés une tribune où les débats sont vifs et les opinions sans filtre.

La présence d'anciens joueurs professionnels comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit apporte une expertise supplémentaire, notamment lors des soirées de Coupe d'Europe où les enjeux sont élevés. La diversité des chroniqueurs, avec des personnalités comme Walid Acherchour ou Jennifer Mendelewitsch, garantit une multiplicité des points de vue. La structure en deux parties permet de couvrir à la fois l'actualité immédiate du match avec l'After Live et une réflexion plus approfondie en fin de soirée avec l'After historique.

Le retour de Carine Galli en prime time les week-ends est également un événement attendu par les fidèles. Cette vingtième saison s'annonce comme un cap important, célébré avec des surprises et des formats spéciaux qui rendront hommage à deux décennies d'antenne. L'After Foot reste un espace où le football est discuté avec passion, parfois avec sarcasme, mais toujours avec une grande liberté de ton. Les auditeurs apprécient cette authenticité et cette proximité avec les intervenants.

L'émission aborde tous les sujets, du championnat national aux compétitions internationales, en passant par les polémiques et les analyses tactiques. Elle est devenue un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent aller au-delà des simples résumés de matchs. Les vingt ans d'existence témoignent de son succès et de sa capacité à s'adapter aux évolutions du football et des médias. Cette saison, plus que jamais, l'After Foot continue de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas





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