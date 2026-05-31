L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison pleine de surprises

L'émission de télévision française la plus populaire sur le football, 'L'After Foot', célèbre son 20ème anniversaire cette année. Pour marquer l'occasion, l'équipe de l'émission a préparé une série de surprises pour ses téléspectateurs. La saison commence avec une nouvelle émission, 'Génération After', présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Cette émission est animée par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After et qui partagent leurs points de vue sur l'actualité du football. Les soirs de match, l'émission 'After Live' prend le relais de 20h à 23h, incarnée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Coupes d'Europe. Enfin, la deuxième partie de soirée est consacrée à la version originale et historique de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'émission phare du monde du foot, 'L' After Foot ', célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Pour marquer le coup, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute l'équipe préparent une série de surprises pour leurs téléspectateurs.

La soirée commence avec 'Génération After', présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Cette émission est animée par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After et qui partagent leurs points de vue sur l'actualité du football. Les soirs de match, l'émission 'After Live' prend le relais de 20h à 23h, incarnée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Coupes d'Europe. Enfin, la deuxième partie de soirée est consacrée à la version originale et historique de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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