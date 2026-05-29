L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison placée sous le signe des surprises et du débat

Coup d'envoi de la 20e saison de l'After Foot, l'émission de référence du football en France qui promet une programmation riche et renouvelée autour de ses animateurs historiques et d'une nouvelle génération de chroniqueurs.

L' After Foot , l'émission radio qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses deux décennies cette saison ! À cette occasion spéciale, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La programmation de cette saison anniversaire se structure autour de plusieurs créneaux distincts pour couvrir l'ensemble de l'actualité footballistique. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain prend les commandes de "Génération After", diffusée de 20h00 à 22h00 les soirs sans match. Cette émission réunit une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui.

Le rendez-vous est donné à tous les passionnés pour des débats animés et la présence régulière d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'émission bascule en direct avec "After Live" de 20h00 à 23h00, incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe sont particulièrement relevées avec le renfort d'anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Dès 22h00 ou dès le coup de sifflet final, le programme bascule vers la version originelle et historique de l'After, avec l'équipe emblématique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli anime quant à elle les éditions des vendredis et samedis soirs. Une nouveauté majeure de cette saison est l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des meilleures affiches.

À partir de minuit, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande invitent les auditeurs à participer au débat via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. Le samedi soir, Thibaut Giangrande pilote l'After avec Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis, tandis que le dimanche, Jean-Louis Tourre officie en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz





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