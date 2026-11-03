L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation renforcée et de nouveaux invités

L'émission culte L'After Foot fête son vingtième anniversaire cette saison. Découvrez les nouvelles programmations, les retours de Carine Galli et les guests prestigieux.

L'émission radiophonique emblématique L'After Foot entre dans une nouvelle ère en célébrant son vingtième anniversaire au cours de la saison actuelle. Cette milestone historique marque un tournant majeur pour le programme qui a défini pendant deux décennies le débat footballistique francophone. Les fondateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont annoncé une série de surprises destinées à marquer les esprits des auditeurs fidèles.

Une structure horaire détaillée et segmentée

La grille des programmes a été rigoureusement repensée pour offrir une expérience audio continue et diversifiée tout au long de la semaine. La soirée s'ouvre dès vingt heures avec l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain jusqu'à vingt-deux heures. Ce créneau est spécifiquement dédié aux chroniqueurs ayant grandi avec la franchise radio, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Cette première partie met l'accent sur les débats passionnés et les décryptages techniques, servant de tremplin vers les segments plus institutionnels. Le format permet d'aborder les actualités brûlantes du football avec une énergie renouvelée, préparant ainsi le terrain pour les interventions plus pointues qui suivront dans la nuit. Chaque chroniqueur apporte sa perspective unique, enrichissant le paysage sonore de l'écoute.

Des invités prestigieux pour les soirs de match

Les nuits de compétition sportive voient l'avènement de l'After Live, qui occupe l'espace entre vingt heures et vingt-trois heures. Cette version spéciale est incarnée à tour de rôle par trois présentateurs clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Leur alternation garantit une diversité de styles et de tonalités, répondant aux attentes changeantes des supporters durant les grandes échéances sportives.

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Pour renforcer considérablement ce dispositif lors des soirées européennes, plusieurs figures majeures du football rejoignent l'équipe. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent apporter leur expertise technique et leur vision stratégique. Samuel Umtiti fait également partie des invités spéciaux pour ces événements internationaux, ajoutant une dimension supplémentaire aux analyses proposées.

Le retour des piliers historiques et nouvelles gardes

À partir de vingt-deux heures ou dès la fin du coup de sifflet final du match, la programmation bascule vers la version originelle et historique de l'After. Ce segment central, qui s'étend jusqu'à minuit, est animé par le noyau dur de l'équipe : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ils assurent la continuité éditoriale du dimanche au jeudi, maintenant les codes établis depuis la création du programme.

Les changements de personnel cette saison sont significatifs et reflètent une volonté de modernisation tout en conservant l'ADN de l'émission. Carine Galli effectue un retour remarqué dans l'After, prenant désormais les commandes exclusives de l'émission les vendredis et samedis. Parallèlement, Jérome Sillon prend officiellement les rênes du vendredi et du samedi, succédant à d'autres formats précédents pour assurer la transition vers le week-end.

Un héritage confirmé et une ambition pérenne

L'affirmation selon laquelle L'After Foot dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas reste le socle philosophique de l'émission. Avec vingt ans d'existence, le programme a su s'adapter aux évolutions médiatiques sans jamais trahir son essence critique et analytique. La célébration de cet anniversaire sert de catalyseur pour réaffirmer cette position centrale dans l'ecosystème du sport français.

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Les auditeurs peuvent désormais anticiper une saison riche en contenu, mêlant nostalgie des premières années et innovation des formats actuels. La combinaison des anciens routiers comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo avec les nouvelles voix telles que Jérome Sillon et Carine Galli crée un dialogue dynamique. Cette synergie entre générations assure la pertinence du sujet pour les passionnés de football les plus exigeants.