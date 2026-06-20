L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et de nouvelles voix

l'émission L'After Foot fête ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leurs chroniqueurs animent plusieurs formats cette saison, de Génération After à l'After Live, jusqu'à l'After historique en soirée. Carine Galli fait son retour et des anciens joueurs renforcent l'équipe lors des coupes d'Europe.

L'émission After Foot , incontournable du paysage audiovisuel footballistique français, célèbre ses vingt ans d'existence cette saison. Ce rendez-vous emblématique, connu pour sa liberté de ton et ses analyses sans concessions, a su s'imposer comme une référence pour les amateurs de ballon rond.

Pour marquer cet anniversaire spécial, les présentateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de leur équipe de chroniqueurs, ont préparé une programmation renforcée et de nombreuses surprises destinées à leur public fidèle. La grille des émissions a été revue et enrichie pour l'occasion, proposant plusieurs formats distincts afin de couvrir toute l'actualité du football, des soirées de match aux grandes compétitions internationales.

Dès le début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission conçue comme un pont entre les années passées et le présent du débat footballistique. Elle rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, à l'image de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ces personnalités, devenues专家 à part entière, animent des débats fouillés et reçoivent des invités prestigieux, faisant de ce créneau le rendez-vous des passionnés qui souhaitent décortiquer les matchs et les stratégies en profondeur. Lors des soirs de rencontre, notamment en Ligue des Champions ou en Europa League, l'After Live prend le relais jusqu'à 23h00.

Ce format dynamique et réactif est incarné en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, qui jonglent avec les analyses en direct, les réactions immédiates et les interviews. Pour les soirées de coupes européennes, l'équipe s'étoffe encore avec la présence d'anciens joueurs de haut niveau tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, apportant leur expertise technique et leur vécu du terrain.

La cœur historique de la franchise, l'After originale, conserve sa place en deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, du dimanche au jeudi. Elle réunit autour de la table les figures emblématiques Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre pour des discussions libres, parfois acerbes, mais toujours passionnées sur tous les sujets qui agitent le monde du football.

Enfin, le week-end voit le retour en force de Carine Galli, qui prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, apportant son style énergique et sa connaissance pointue du jeu, notamment lors des soirées de Ligue 1. Cette programmation élargie et l'implication de nombreux intervenants montrent la vitalité et l'adaptabilité du format After Foot, qui après deux décennies continue de rassembler une audience massive et fidèle autour de sa philosophie : dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas





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