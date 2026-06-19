L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de football L'After Foot fête ses 20 ans cette saison. Découvrez la programmation anniversaire avec Génération After, l'After Live et l'After historique, ainsi que les chroniqueurs et animations spéciales prévues pour marquer cet événement.

L'émission de football L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, propose une programmation riche et variée pour marquer cet anniversaire. Les soirées débutent avec Génération After , présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce créneau est dédié aux passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec le renfort d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe.

Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, l'After historique revient autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli anime quant à elle les vendredis et samedis soirs. Cette émission, connue pour dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, promet de nombreuses surprises pour ses 20 ans





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