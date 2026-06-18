L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans, propose une programmation spéciale pour les passionnés de football. L'émission, qui se déroule du dimanche au jeudi, est animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis.

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose une programmation spéciale pour les passionnés de football. L'émission, qui se déroule du dimanche au jeudi, est animée par Gilbert Brisbois , Daniel Riolo , Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre .

Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe





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L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine GalliL'émission de débat footballistique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une saison marquée par des surprises, de nouveaux formats comme Génération After et After Live, et le retour de Carine Galli aux commandes les week-ends. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe animent les différentes tranches horaires, accompagnés d'anciens joueurs comme Eric Di Meco ou Jérôme Rothen lors des soirées de Coupes d'Europe.

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L'After Foot célèbre ses 20 ansL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent des surprises.

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L'After Foot célèbre ses 20 ansL'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Les animateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo vous réservent pleins de surprises. La soirée commence avec "Génération After" et se poursuit avec "After Live" et la version originelle de l'After.

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After Foot Celebrates 20th Anniversary with Special Episodes and Guest StarsThe popular French sports talk show, 'After Foot', is celebrating its 20th anniversary this season with special episodes and guest stars. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be surprising fans with various surprises. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' episodes. The show also features special guests and debates on football matches.

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