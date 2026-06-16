L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et des analyses percutantes

L'émission L'After Foot fête ses 20 ans cette saison. Découvrez sa programmation anniversaire avec Génération After, l'After Live et la version historique, ainsi que ses chroniqueurs et consultants prestigieux. L'émission aborde aussi les sujets d'actualité comme la polémique Ceferin, les joueurs portugais à Miami et Bielsa aux États-Unis.

L'émission L' After Foot , célèbre pour ses analyses sans concession du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour leurs téléspectateurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain à la tête de Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00. Ce programme réunit une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, pour des débats animés et la réception d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00 avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirées de Coupes d'Europe voient l'arrivée de consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour enrichir les discussions. Ensuite, de 22h00 (ou immédiatement après le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, fait son retour en prenant les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs.

En dehors de cette programmation spéciale anniversaire, l'émission aborde également l'actualité footballistique avec des sujets brûlants tels que la polémique autour du président de l'UEFA Aleksander Ceferin, critiqué par plusieurs nations africaines. De plus, les vacances des joueurs portugais à Miami alimentent les discussions, tout comme les premiers pas de l'entraîneur Marcelo Bielsa aux États-Unis et l'atmosphère particulière à Los Angeles lors de la participation inattendue de l'Iran à une compétition, comme l'a narré Nicolas Pelletier.

L'After Foot demeure ainsi le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés souhaitant des analyses francs et directes sur le monde du football





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