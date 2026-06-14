L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et des surprises

L'émission culte de football L'After Foot fête ses 20 ans cette saison. Découvrez la nouvelle grille des programmes avec Génération After, After Live et la version historique, ainsi que le retour de Carine Galli et la présence d'experts comme Jérôme Rothen ou Emmanuel Petit.

Cette saison, l' émission mythique L' After Foot , qui se veut le porte-voix des opinions souvent non-dites du monde du football, célèbre son vingtième anniversaire ! À cette occasion spéciale, les figures historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, préparent de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, diffusée de 20h à 22h. Ce programme réunit une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés pour des débats animés et la réception d'invités prestigieux.

Les soirs où des matchs sont programmés, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées européennes, des experts de renom comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les discussions.

En suite de soirée, à partir de 22h ou immédiatement après le coup final des matchs jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour et présente l'émission les vendredis et samedis soirs.

Cette programmation riche et variée vise à couvrir toute l'actualité footballistique, des championnats domestiques aux compétitions internationales, en offrant une plateforme d'expression libre et de débats passionnés pour les téléspectateurs et auditeurs





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