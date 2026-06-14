L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et une équipe élargie

L'émission radio culte RMC After Foot fête son vingtième anniversaire cette saison. Découvrez la nouvelle grille avec Génération After, l'After Live et la version historique, ainsi que les présentateurs et chroniqueurs phares comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Carine Galli et Nicolas Jamain.

L' After Foot , l'émission de référence du paysage audiovisuel footballistique français, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Un événement marquant qui donne lieu à une programmation spéciale et à des surprises promises par les figures emblématiques de la station que sont Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , entourés de leur bande de chroniqueurs passionnés.

L'émission, qui s'est imposée au fil des années comme le rendez-vous incontournable pour débattre de manière libre et sans concession de l'actualité du ballon rond, adapte sa grille pour marquer le coup. La soirée débute chaque jour par Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h.

Ce créneau, destiné à faire le lien avec les nouvelles générations de supporters, rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont eux-mêmes grandi avec le programme, à l'image de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, mais aussi Damien Perquis, Simon Dutin ou Sofiane Zouaoui selon les éditions. Leur mission : analyser, décortiquer et provoquer le débat autour des matchs, des transferts et de toutes les polémiques qui agitent le monde du football.

Les soirs de match, notamment lors des compétitions majeures comme la Ligue des Champions ou l'Europa League, la diffusion s'étend avec l'After Live, diffusé de 20h à 23h et animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ce prolongement permet de couvrir en direct les soirées européennes et les rencontres importantes des championnats français, en s'appuyant sur l'expertise d'anciens professionnels comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier qui apportent leur analyse technique et leur recul.

La seconde partie de soirée, de 22h ou 23h jusqu'à minuit, est quant à elle dédiée à la formule historique et originelle de l'After. C'est le retour aux fondamentaux autour de la table des débats avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. C'est là que l'esprit de l'émission, ce ton direct et sans filtre qui a fait son succès, s'exprime pleinement.

Carine Galli, figure populaire de l'After, prend quant à elle les commandes les vendredis et samedis soirs. Par ailleurs, le samedi soir, Thibaut Giangrande assure la présentation d'une édition spécifique depuis le plateau, entouré de Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, traditionnellement, c'est Jean-Louis Tourre qui est en direct depuis le stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 pour une édition immergée dans l'ambiance du match.

Cette vingtième saison illustre ainsi la capacité de l'After Foot à se renouveler tout en conservant son ADN, en mélangeant anciens et nouveaux visages, en diversifiant ses formats et en couvrant l'ensemble de l'actualité footballistique, des matchs du week-end aux grandes soirées européennes, en passant par les discussions sur les dossiers chauds du moment. L'émission reste plus que jamais ce lieu où l'on dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas





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