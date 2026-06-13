L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission de football After Foot révèle ses surprises et sa nouvelle grille des programmes, mêlant débats enflammés et invités de marque autour des matchs et de l'actualité du football.

La fin du match entre les USA et le Paraguay ainsi que les principales informations du jour : Neymar est forfait pour le premier match du Brésil , et Will Still a rejoint l'AJ Auxerre.

L'After Foot, l'émission qui exprime à haute voix ce que le monde du football pense tout bas, célèbre ses vingt ans cette saison. À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs. Pour ouvrir la soirée, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, de 20h à 22h, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, place à la version historique originale de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis. Cette programmation spéciale anniversaire promet des moments forts et des analyses approfondies pour les inconditionnels du ballon rond





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football After Foot Anniversaire Émission Neymar Will Still AJ Auxerre Paraguay USA Brésil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Coupe du monde se joue aussi en librairie, où l'on trouve de nombreux livres consacrés au footballLe Mondial de foot (11 juin-19 juillet) suscite une profusion de sorties d'ouvrages sur le foot. Petite sélection.

Read more »

[Podcasts] LA VAR : le jeu fera-t-il oublier les polémiques ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

After Foot : Une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission phare du footL'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale marquée par de nouveaux formats, Génération After et des directs internationaux depuis New York, Toronto et Mexico. Retour sur une grille de programmes enrichie.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'émission de télévision française L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire cette saison avec des émissions spéciales et des surprises pour les fans de football. L'émission propose des débats animés et des invités prestigieux, ainsi que des émissions en direct les soirs de match. Les téléspectateurs peuvent également découvrir la version originelle et historique de l'After en deuxième partie de soirée, présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »