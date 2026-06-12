L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission After Foot fête ses 20 ans cette saison. Au programme : Génération After, l'After Live et l'After historique avec de nombreux chroniqueurs et invités prestigeux pour célébrer cet anniversaire.

L'émission After Foot , célèbre pour sa franchise dans le monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Génération After, de 20h à 22h, sous la houlette de Nicolas Jamain. Cette émission réunit une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est deoffrir un débat passionné et de recevoir des invités prestigieux, le rendez-vous incontournable des passionnés de foot.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les débats.

Ensuite, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, place à la version historique originale de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Enfin, le week-end, Carine Galli reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette programmation spéciale anniversaire promet de revisiter les moments forts des vingt dernières années et d'offrir des invités marquants pour célébrer avec le public la longévité de ce programme devenu mythique





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