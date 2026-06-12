L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission L'After Foot fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe animent plusieurs émissions dédiées au football : Génération After, After Live et la version historique. De nombreux consultants comme Éric Di Meco ou Emmanuel Petit rejoignent l'équipe pour les Coupes d'Europe. Carine Galli fait son retour aux commandes les vendredis et samedis. Cette saison anniversaire promet des surprises et des débats passionnés.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des anciens joueurs comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'émission marque ses deux décennies d'existence par une programmation spéciale et la présence de nombreuses personnalités du monde du football. Les différents formats permettent de couvrir l'actualité du football avant, pendant et après les matchs, avec des analyses pointues et des discussions décontractées.

La présence de consultants célèbres et de journalistes expérimentés fait de L'After Foot une référence pour les amateurs de football en quête d'informations et de controverses éclairées. La longueur des émissions et la diversité des intervenants offrent une exploration approfondie des sujets qui agitent la planète foot, des performances des joueurs aux stratégies des entraîneurs, en passant par les transferts et les actualités des clubs.

Cette saison anniversaire promet des surprises et des moments forts pour célébrer vingt ans d'émissions dédiées au football





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