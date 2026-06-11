L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation renouvelée

L'émission phare du football français, l'After Foot, fête deux décennies d'existence avec une structure enrichie, mêlant nouvelle génération et piliers historiques pour analyser l'actualité du ballon rond.

L' After Foot s'impose depuis deux décennies comme l'institution incontournable pour tous les passionnés de football en France. Cette émission, reconnue pour sa franchise et sa capacité à dire tout haut ce que le public et les initiés pensent tout bas, entame une saison particulière marquée par la célébration de ses vingt ans.

En se positionnant comme le rendez-vous le plus influent du paysage médiatique sportif, l'After Foot ne se contente pas de commenter les résultats, mais propose une véritable immersion dans les coulisses du jeu. Cette année, la structure de l'émission a été repensée pour offrir une couverture encore plus exhaustive et diversifiée, permettant ainsi de toucher un public varié, allant des nostalgiques des premières heures aux nouveaux auditeurs attirés par une approche plus moderne et dynamique du débat sportif.

La soirée débute désormais sous le signe du renouveau avec le segment intitulé Génération After. Piloté par Nicolas Jamain, ce rendez-vous se déroule de vingt heures à vingt-deux heures les soirs où aucun match majeur n'est programmé. L'objectif est clair : mettre en lumière des chroniqueurs qui ont littéralement grandi avec l'émission et qui incarnent aujourd'hui la nouvelle garde du journalisme sportif.

On y retrouve des figures telles que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Jimmy Braun, Elton Mokolo, Simon Dutin, Damien Perquis et Sofiane Zouaoui. Ensemble, ils animent des débats passionnés et reçoivent des invités de prestige pour décortiquer l'actualité avec un regard frais et sans concession. Cette volonté d'intégrer une jeunesse dynamique permet à l'émission de maintenir sa pertinence tout en restant fidèle à l'esprit critique qui a fait son succès initial.

Lorsque le calendrier sportif s'intensifie, l'émission bascule vers le format After Live, diffusé de vingt heures à vingt-trois heures. Ce segment est conçu pour faire vibrer les auditeurs au rythme des plus grandes compétitions, qu'il s'agisse de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Coupe de France ou des exploits de l'Équipe de France. Pour les soirées consacrées aux coupes d'Europe, notamment la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conférence League, le dispositif est considérablement renforcé.

Des experts et anciennes gloires du football comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier et Eric Di Meco apportent leur expérience et leur analyse technique pour enrichir les discussions. La direction de ces soirées est assurée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, garantissant ainsi une animation variée et un rythme soutenu tout au long de la diffusion.

La seconde partie de soirée, débutant vers vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final, est réservée à la version originelle et historique de l'After. C'est ici que se retrouvent les piliers du programme, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, accompagnés de Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Ce bloc constitue l'essence même de l'émission, où l'analyse profonde et les opinions tranchées occupent le devant de la scène.

Le week-end apporte également sa propre saveur avec Thibaut Giangrande qui pilote l'antenne le samedi soir, entouré de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre s'installe directement dans le stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz, pour vivre l'événement en temps réel.

Enfin, Carine Galli assure la transition et la direction des programmes les vendredis et samedis, complétant ainsi un maillage temporel total. L'innovation ne s'arrête pas là, puisque cette saison voit l'éclosion de la libre-antenne de l'After. Avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des rencontres les plus attendues de la saison, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande prennent le relais à partir de minuit pour débattre sans filtre avec les auditeurs.

Cette démarche renforce le lien communautaire et l'interactivité, piliers fondamentaux de l'identité de l'émission. Pour couronner ces vingt années de succès, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et l'ensemble de leur équipe promettent de nombreuses surprises tout au long de l'année. En alliant tradition, expertise et modernité, l'After Foot confirme sa position de leader et continue de bousculer les codes du journalisme sportif en France, tout en restant le miroir des réflexions et des passions des supporters





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