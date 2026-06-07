L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission After Foot, animée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, fête ses 20 ans. Découvrez la nouvelle grille avec Génération After, l'After Live et le retour de Carine Galli, ainsi que la présence d'anciens joueurs lors des Coupes d'Europe.

L' émission After Foot , qui se targue de dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre ses vingt ans cette saison.

À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs. La soirée débute avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Ce programme rassemble une bande de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est celui des passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Lors des soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique et originelle de l'After reprend ses droits avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour dans l'After et présente l'émission les vendredis et samedis. Cette année anniversaire promet donc une programmation riche et variée autour des débats footballistiques





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