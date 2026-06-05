L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

Pour ses deux décennies, l'émission culte de RMC Sport dévoile une grille enrichie avec de nouveaux animateurs et des experts pour les soirs de match, notamment en Coupes d'Europe. Carine Galli revient aux commandes en fin de semaine.

L' After Foot , célèbre émission de débats footballistiques, fête cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, des personnalités emblématiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe, organisent plusieurs surprises pour les téléspectateurs.

La programmation s'articule autour de différentes tranches horaires. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente l'émission Génération After. Celle-ci réunit des chroniqueurs ayant grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous s'adresse aux passionnés de foot avec des discussions animées et la présence d'invités de marque.

Lors des soirs de match, l' After Live prend place de 20h00 à 23h00. Il est successivement animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de Coupes d'Europe, d'anciens joueurs professionnels tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les débats.

Ensuite, de 22h00 (ou dès la fin des matchs) jusqu'à minuit, le public retrouve la version historique et originelle de l'émission, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Par ailleurs, Carine Galli effectue son retour et assure l'animation les vendredis et samedis. Cette saison anniversaire promet donc des contenus variés, des signatures reconduites et de nouvelles opportunités de dialogue autour du football





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