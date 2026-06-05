L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

Pour son vingtième anniversaire, l'émission After Foot dévoile une grille riche en surprises, mêlant émissions spéciales, chroniqueurs historiques et invités prestigieux, le tout orchestré par une équipe de journalistes et d'anciens joueurs chevronnés.

L'émission After Foot , connue pour exprimer librement les opinions du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée commence avec Génération After, diffusée de 20h à 22h et présentée par Nicolas Jamain. Ce programme rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il offre un espace de débats et reçoit des invités prestigieux pour le plus grand bonheur des passionnés de football.

Lors des soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, sous la présidence à tour de rôle de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif est renforcé par la présence d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En suite de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique et originelle de l'After est de retour autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans l'émission et assure la présentation les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale marque deux décennies d'une émission devenue incontournable pour tous ceux qui souhaitent suivre l'actualité du football avec un regard critique et passionné





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