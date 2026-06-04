L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission de football L'After Foot dévoile une grille toujours plus riche, mêlant ses animateurs historiques et une nouvelle génération de chroniqueurs autour de débats passionnés et d'invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion spéciale, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00 et présentée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, offrant un espace de débats passionnés et de rencontres avec des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, avec une présidence tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens footballeurs professionnels comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, l'émission revient à sa forme originelle et historique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis soirs.

Parallèlement, le samedi soir, Thibaut Giangrande est aux commandes, accompagné de Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre anime en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 avec Kevin Diaz. Cette saison voit également l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus de cinquante dates prévues autour des meilleurs matchs, permettant aux auditeurs de débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit.

Les participants peuvent rejoindre l'émission via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. Vingt ans après sa création, l'After Foot reste une référence majeure dans le paysage audiovisuel footballistique français, alliant analyse pointue, atmosphère conviviale et liberté de ton qui caractérisent son succès durable.

Les différentes formules de la soirée permettent de couvrir l'ensemble des compétitions, de la Ligue 1 aux Coupes d'Europe, en passant par les matchs de l'équipe de France, garantissant une présence quotidienne et un contenu adapté à chaque type de soirée. L'émission maintient son format innovant en intégrant les nouvelles générations de chroniqueurs tout en conservant ses figures emblématiques, assurant ainsi une transition réussie et une offre diversifiée pour les amateurs de football





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