L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission After Foot dévoile une grille enrichie avec de nouveaux intervenants et des formats variés, de Génération After à l'After Live, en passant par la version historique. De nombreux anciens joueurs rejoignent l'équipe lors des Coupes d'Europe.

L'émission After Foot , célèbre pour son analyse sans filtre du monde du football, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, préparent de nombreuses surprises pour leurs auditeurs.

La programmation s'articule autour de several créneaux distincts. En début de soirée, de 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce programme réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il s'agit d'un rendez-vous destiné aux passionnés, proposant débats et invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures. Il est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22 heures ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After revient.

Du dimanche au jeudi, elle est organisée autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Enfin, les vendredis et samedis soirs, Carine Galli reprend les commandes de l'émission phare. Cette saison anniversaire promet donc de rebondissements et de formats spéciaux pour fêter deux décennies de discussions francs et d'analyses pointues sur le football, ses enjeux et ses acteurs





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