L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission After Foot de RMC fête ses 20 ans cette saison. Au programme : Génération After avec une nouvelle génération de chroniqueurs, l'After Live les soirs de match, la version historique avec les fondateurs, et le retour de Carine Galli les week-ends. Des débats, des invités prestigieux et l'analyse sans concession du football.

L' émission radiophonique After Foot , célèbre pour son analyse sans filtre du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les présentateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leurs chroniqueurs, préparent de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Génération After, de 20h00 à 22h00, présentée par Nicolas Jamain et regroupant une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce programme est le rendez-vous des passionnés de football, proposant des débats passionnés et accueillant des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs et experts tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique de l'After revient, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs.

Cette saison anniversaire promet donc une programmation riche et variée, mêlant les différentes générations de l'équipe pour offrir aux auditeurs le meilleur du débat footballistique, avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les discussions animées entre supporters, experts et auditeurs de RMC, la radio du sport. Le Top de l'After Foot aborde par exemple les chantiers importants qui attendent le PSG l'été prochain, tandis que le grand quiz de l'After testing les connaissances des fans.

L'émission reste donc la référence incontournable pour tous les amateurs de football, poursuivant sa tradition de critiquer et d'analyser le milieu du ballon rond avec liberté et expertise, comme en témoigne le débat sur la déclaration de Nasser Al Khelaïfi qualifiant Paris de 'club de toute la France', jugée ridicule par Daniel Riolo. Avec une durée de deux décennies, l'After Foot a su s'imposer comme le show d'après-match par excellence, où l'on dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, et cela grâce à sa bande de chroniqueurs passionnés et souvent provocateurs





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